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晶圓三哥格芯 今年將投資14億美元擴充產能

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
格芯宣布今年將投資14億美元，擴充產能。 聯合報系資料庫
格芯宣布今年將投資14億美元，擴充產能。 聯合報系資料庫

格芯（GlobalFoundries，又譯格羅方德）執行長柯斐德（Thomas Caulfield）表示，公司今年將投資14億美元擴充在美國、新加坡與德國三座工廠的產能，支應因短缺而激增晶片需求。

路透報導，格芯原本計劃明年底或後年初首次公開發行股票（IPO），現在可能提前到明年上半年。

格芯說，14億美元的投資將平均分到前述三座工廠，工廠產能預計明年開始提升，生產12奈米到90奈米晶片。

柯斐德表示，14億美元資金有三分之一來自客戶，這些客戶想鎖住未來幾年晶片供應。今年產能預期可提高13%，明年產能提升率可望成長到20%。

柯斐德說，如果需求持續增強，格芯會在目前位於美國紐約州的Malta廠旁邊，再蓋一座新廠。至於何時，就要看美國國會資助晶片設廠法案的一系列措施，什麼時候正式開始執行。

根據TrendForce的全球前十大晶圓代工業者去年第4季營收排名，格芯是第四大晶圓代工業者，前三大依序為台積電（2330）、三星電子與聯電（2303）。

奈米 台積電 紐約

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