晶圓三哥格芯 今年將投資14億美元擴充產能
格芯（GlobalFoundries，又譯格羅方德）執行長柯斐德（Thomas Caulfield）表示，公司今年將投資14億美元擴充在美國、新加坡與德國三座工廠的產能，支應因短缺而激增晶片需求。
路透報導，格芯原本計劃明年底或後年初首次公開發行股票（IPO），現在可能提前到明年上半年。
格芯說，14億美元的投資將平均分到前述三座工廠，工廠產能預計明年開始提升，生產12奈米到90奈米晶片。
柯斐德表示，14億美元資金有三分之一來自客戶，這些客戶想鎖住未來幾年晶片供應。今年產能預期可提高13%，明年產能提升率可望成長到20%。
柯斐德說，如果需求持續增強，格芯會在目前位於美國紐約州的Malta廠旁邊，再蓋一座新廠。至於何時，就要看美國國會資助晶片設廠法案的一系列措施，什麼時候正式開始執行。
根據TrendForce的全球前十大晶圓代工業者去年第4季營收排名，格芯是第四大晶圓代工業者，前三大依序為台積電（2330）、三星電子與聯電（2303）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言