女股神不敵科技賣壓 方舟旗艦基金自高點挫跌20%

近期美國科技股的沈重賣壓讓「女股神」伍德（Cathie Wood）的旗艦基金「方舟創新ETF」（代號ARKK）黯然失色，已自2月時的高點跌了20%，遁入所謂的空頭走勢。

規模246億美元的方舟創新ETF，周三（3日）再跌6.3%，主要受到圖像社群平台Pinterest和網路房產公司Zillow Group大跌拖累。投資人抛棄科技股，轉往疫情以來欠缺表現的「價值股」，令科技掛帥的那斯達克指數周三跌近3%。

彭博資訊指出，一直重押科技股的方舟創新ETF，資產規模在過去一年成長九倍，光是上個月單月，資金就流入高達23.7億美元。然而現在科技股情勢逆轉，加上債市的殖利率攀高使得股票相對失色，ARKK自2月12日高點到現在跌兩成，在一般定義下，進入了熊市。

過去一周資金流入ARKK的動能下降，但還沒有到出現大出走的情況。上星期是ARKK史上最黑暗的五天，流失超過6.9億美元；所幸本周一開始的兩天，計有回血6億多美元。