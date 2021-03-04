SpaceX最大型火箭第三次試飛成功著陸 距太空旅行更近

特斯拉執行長馬斯克旗下太空事業SpaceX的最大型火箭「星艦」（Starship），在第三次試飛成功著陸，成為這款火箭2023年載人飛往太空的里程碑。

根據SpaceX官網的直播影片，星艦SN-10原型機在美東時間3日傍晚自德州墨西哥灣沿岸博卡奇卡的發射基地升空，飛升至離地面約10公里，並且重新點燃引擎，隨後順利降落在該發射基地。

星艦SN-10首度成功著陸，可能意味這款火箭將開始進入新的研發階段，同時，馬斯克計劃兩年內使用這艘大型火箭載運最多12人繞行月球，幫助美國太空總署（NASA）的太空人登陸月球，最終讓人在火星定居。SpaceX持續準備星艦首次軌道飛行事宜，時間可能訂在今年稍晚。

馬斯克在一段影片中說：「我非常有信心，Starship能在2023年前繞行軌道許多次，並將具備充分的安全性，能在2023年載運人類。看起來前途一片光明。」