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美元強升、受殖利率拉抬 日圓貶至七個月低點

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美元3日走升，受美國公債殖利率上揚激勵。（路透）
美元3日走升，受美國公債殖利率上揚激勵。（路透）

美元周三（3日）升值，因通膨預期升溫導致美國公債殖利率竄升，且投資人預期美國經濟成長將比其他地區來得更強勁。投資人從風險較高的資產中撤退，大宗商品相關貨幣下跌，日圓則貶至七個月低點。

美元指數上漲0.21%，至90.98。

歐元兌美元貶值0.23%，報1.2063美元。

投資人預期美國經濟成長加速和通膨升溫，市場對聯準會可能提前讓貨幣政策正常化的猜測也在升溫。與此同時，周三公布的數據顯示，由於新冠封鎖繼續打擊服務業，歐元區經濟幾乎肯定處於雙底衰退。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示：「市場今天關注的是正在復甦的美國，以及步履維艱的歐洲之間的成長差異。」

美元也受惠於美國公債收益率上升。指標的美國10年期公債周三升至1.469%，但低於上周觸及的一年高點1.614%。

盛寶銀行分析師John Hardy在報告中表示：「美元空頭可能不得不耐心等待，直到有跡象清楚顯示，聯儲會正更加強有力地影響美國公債市場，或美國實質殖利率將比其他地區更快下滑」

日圓兌美元繼續走貶，貶值0.3%，至107.01日圓，為去年7月下旬以來最低。

花旗技術分析師表示，如果美國公債殖利率在鮑爾於周四發表談話後，在聯準會3月16-17日會議前的靜默期之前穩定在較低水準，日圓可能走強。花旗認為，日圓兌美元可能在106.11-106.22日圓區間獲得支撐，甚至可能繼續升至105.33-105.44區間。

包括澳幣在內的風險偏好貨幣走低，因股市下跌，暗示市場風險情緒惡化。

澳幣兌美元尾盤貶0.40%，報0.7788美元。上周，澳幣一度觸及0.8007美元的三年高點。

聯準會 通膨

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