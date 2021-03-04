台積電ADR挫跌逾2% 日月光逆勢上漲
台股ADR周三（24日）漲跌互見，受費半指數拖累，台積電挫跌逾2%，但仍較在台灣上市交易的股票溢價9.8%；日月光逆勢抗跌，但下午盤漲勢收斂。
道瓊工業指數3日收盤下跌121.43點，跌幅0.39%，報31,270.09點；標普500指數收跌50.57點，跌幅1.31%，報3,819.72點；那斯達克指數下跌361.04點，跌幅2.7%，報12,997.75點，跌至1月初來的最低水準。
費城半導體指數收盤重挫3.11%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.55 +0.8%
中華電 CHT 39.61 +0.64%
台積電 TSM 122.89 -2.47%
聯電 UMC 9.07 -3.72%
資料來源：彭博資訊
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