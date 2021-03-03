近來爆紅的數位資產新玩法！NFT究竟是何方神聖？

從藝術品到球員卡，不少人開始花錢買一種名為NFT（非同質化代幣）的加密收藏品，讓NFT近來一炮而紅。有人認為NFT是讓藝術家將創作上傳到網路後得到報酬的解決方式，也有人認為這只是一波投機的炒作熱潮，那到底什麼是NFT？

以下為財經網站CNBC所整理有關NFT須知的事。

●何謂NFT？

NFT是種新型態的數位資產。這些資產的所有權會記錄在區塊鏈上，類似記錄比特幣等加密幣的數位帳本。

不過，有別於虛擬貨幣，你無法用交易美元、黃金的方式，將NFT拿去交換另一個NFT。每一個NFT都是獨一無二的，並可當成無法複製的收藏品，因為NFT的設計，賦予它們稀有的價值。

也可以這麼說，NFT相當於加密版的稀有神奇寶貝和罕見球員卡。

任何人都可以在線上免費觀看圖片、影片或是聽音樂，不過，多虧了區塊鏈，讓許多人相信虛擬事物的所有權也能加以證明，因此他們開始買入NFT。

●NFT為何受歡迎？

美國職業籃球聯盟的NBA Top Shot平台，賣的也是NFT，主要是明星球員在比賽中的精華片段。經NBA授權後，加拿大新創Dapper Labs對這些影音數位化，打造出限量版的影音，進而創造稀缺性。根據CryptoSlam，NBA Top Shot銷售金額迄今達2.8億美元。

此外，法國新創Sorare讓用戶在夢幻足球遊戲中，收集並賞玩官方授權的球員卡。Nonfungible的數據顯示，Sorare的銷售金額已超過約2,200萬美元。

數位藝術家Mike Winkelmann（網路名為Beeple）一段僅10秒的影音作品，上周在拍賣行佳士得以660萬美元的高價賣出。

另據Nonfungible和法國巴黎銀行旗下研究公司L'Atelier的資料，去年NFT交易的總價值大增三倍，至2.5億美元。

這很大程度上是因為，各國相繼祭出封鎖措施，讓民眾更常待在家上網，而且由於民眾減少通勤、旅遊而有了些閒錢，顯示新冠疫情對這股NFT熱潮發揮很大的作用。

●質疑聲浪

許多投資人買進NFT是為了投機，盼能以高於原先買進的價格，來賣出NFT。不過，純粹為了收藏的人也愈來愈多。

L'Atelier營運長Nadya Ivanova表示：「如同任何技術的炒作周期（hype cycle），我們一開始會見到投機活動，但後來會更接近基本面的價值。」「NFT開始於2017年，當時大多數都是投機活動，不過2020年的市場確實開始成熟起來。」

然而，一些藝術家和投資人仍對NFT持懷疑態度。批評者將其視為另一波加密幣的熱潮，將其與2017年掀起的首次代幣發行（ICO）熱潮相比擬，批評者認為NFT最終將會逐漸退流行。

許多NFT是用乙太幣計價。乙太幣上月一度突破2,000美元，隨後在幾天內暴跌約600美元，提醒了投資人加密幣波動劇烈的特性。