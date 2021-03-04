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澳洲V型反彈 穩步成長
澳洲上季維持經濟復甦動能，主因受家庭支出與投資活動支撐，凸顯澳洲成功因應新冠肺炎疫情，且跡象顯示澳洲經濟今年可望穩步成長。
澳洲統計局3日表示，去年第4季國內生產毛額（GDP）比第3季成長3.1%，遠高於經濟學家預測的增長2.5%，並寫下自1959年統計季度數據以來，首次連續兩季成長率超過3%；去年第3季修正後的成長率為3.4%。澳洲上季GDP和前年同期相比也僅萎縮1.1%，優於市場預期的萎縮1.9%
澳洲去年全年經濟萎縮2.5%，減幅比其他已開發國家小，包括英國的萎縮10%、義大利的9%、加拿大的5%和美國的逾3%。在家庭支出持續帶動下，澳洲央行預測今、明兩年的GDP成長率都將為3.5%。
隨企業加速徵才、家庭持續增加消費、一連串新住宅建案為房市累積動能，澳洲經濟已走向「V型復甦」。不過，澳洲GDP至少到今年中才會回到疫情前水準。澳洲央行表示，貨幣刺激措施須持續實施一段時間。
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