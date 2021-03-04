英特爾侵權 判賠21億美元

英特爾輸掉晶片製造技術專利侵權訴訟，美國德州聯邦法院陪審團判英特爾須賠VSLI科技公司近21.8億美元，為美國史上最大專利侵權賠償金額之一，英特爾已表示會上訴。

德州瓦科（Waco）法院陪審團2日判定，英特爾侵害VLSI兩項晶片生產專利，其中一項須賠15億美元，另一項賠6.75億美元；賠償金額大約是英特爾去年第4季獲利的一半。

英特爾委任律師威廉．李（音譯）2日作結時指出，四年前成立的VSLI，沒有任何產品，唯一潛在收入全靠這場官司。他表示，VLSI「從架上拿了10年沒人用的兩項專利，說『我們想要20億美元』」 ，這種「無法無天」的要求，對真正的創新者造成沉重負擔。他主張VLSI最多只能拿到220萬美元。

英特爾在聲明中指出：「英特爾對陪審團的判決表達強烈異議。我們打算上訴，有信心獲勝。」

這兩項專利中，其中一項在2012年授予飛思卡爾（Freescale），另一項在2010年授予矽格碼特（SigmaTel）。飛思卡爾先買下矽格碼特，接著恩智浦（NXP）在2015年收購飛思卡爾。根據彭博的資料，這兩項專利於2019年轉移到VLSI手上。

VLSI委任律師摩根．朱（音譯）表示，這兩項專利牽涉提升處理器效能和速度的發明。摩根．朱說，聯邦法規並不要求知道專利存在才算侵權，英特爾故意不去查看是否用了別人的發明。

不過，陪審團認為英特爾並非存心侵權。否則地方法院法官布萊特能進一步將損害賠償提高至陪審團判定金額的三倍。

賠償金額比起默克藥廠（Merck） 因C型肝炎用藥贏得的25億美元少。該案後來被判定專利無效，默克轉勝為敗，史上最高賠償金泡湯。

另外，思科去年被一家小型資安公司指控，抄襲其網路安全專利技術偷走政府合約，遭維吉尼亞州聯邦法官判定須付19億美元賠償金。