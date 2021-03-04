聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星加碼美國170億美元

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

在拜登政府宣示將美國晶片供應列為優先事項之際，南韓三星電子公布更多赴美興建先進半導體工廠的細節，該公司提交給德州政府的文件顯示，三星計劃的投資金額約170億美元，證實先前媒體的報導，但德州並非設廠的唯一選項，三星也正評估在亞利桑那和紐約州、甚至回南韓設廠的可能性。

彭博資訊報導，依據當地顧問公司Impact DataSource準備的經濟影響研究報告，三星計劃對名為「Project Silicon Silver」的計畫，擬約投資170億美元，其中51億美元投入建築物和不動產整修，99億美元用於機械和設備；第一個十年將創造1,800個工作機會。這份報告還告誡德州政府，這項晶片計畫「炙手可熱」，三星同時也在評估亞利桑那州、紐約州等替代設廠地點，或在南韓設廠。

德州 南韓 紐約

延伸閱讀

葛來儀：拜登政府會試著鼓勵兩岸重啟對話

評／美中在部署 晶片戰後跟著打稀土戰？

「全國讀書日」 拜登避談蘇斯博士童書

拜登政府：將用一切手段 對抗中國大陸不公平貿易

相關新聞

美經濟復甦 就業沒跟上

今年美國經濟已重整旗鼓，第1季的成長甚至有望超過最樂觀預期。根據聯準會（Fed）轄下區域聯邦準備銀行的經濟預測工具，美國...

抗疫 大國儲蓄增2.9兆美元

在各國實施抗疫封鎖措施期間，主要經濟體的儲蓄共計增加2.9兆美元，若疫情獲控制，且民眾陸續接種新冠疫苗之後，可望放手消費...

澳洲V型反彈 穩步成長

澳洲上季維持經濟復甦動能，主因受家庭支出與投資活動支撐，凸顯澳洲成功因應新冠肺炎疫情，且跡象顯示澳洲經濟今年可望穩步成長...

瑞銀看淡金價後市

數據顯示，黃金指數股票型基金（ETF）的黃金持有量1日減少逾14公噸，為三個月來最大減幅，且已連11個交易日減少，並觸抵...

軟銀躍東證最大權值股

孫正義執掌的軟銀集團（SoftBank）在日本股市的地位持續擴大，甚至已躍居東證股價指數（Topix）第一大權值股，擠下...

三星加碼美國170億美元

在拜登政府宣示將美國晶片供應列為優先事項之際，南韓三星電子公布更多赴美興建先進半導體工廠的細節，該公司提交給德州政府的文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。