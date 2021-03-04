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三星加碼美國170億美元
在拜登政府宣示將美國晶片供應列為優先事項之際，南韓三星電子公布更多赴美興建先進半導體工廠的細節，該公司提交給德州政府的文件顯示，三星計劃的投資金額約170億美元，證實先前媒體的報導，但德州並非設廠的唯一選項，三星也正評估在亞利桑那和紐約州、甚至回南韓設廠的可能性。
彭博資訊報導，依據當地顧問公司Impact DataSource準備的經濟影響研究報告，三星計劃對名為「Project Silicon Silver」的計畫，擬約投資170億美元，其中51億美元投入建築物和不動產整修，99億美元用於機械和設備；第一個十年將創造1,800個工作機會。這份報告還告誡德州政府，這項晶片計畫「炙手可熱」，三星同時也在評估亞利桑那州、紐約州等替代設廠地點，或在南韓設廠。
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