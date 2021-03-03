中國金融機構示警 歐美寬鬆政策危機

中國最高銀行監管機構警告，全球金融市場恐有泡沫風險。中國銀行和保險監督管理委員會主席郭樹清在2日的公開評論中指出，歐美金融受到貨幣和財政政策的刺激，導致市場與經濟成長不同步，恐有發生泡沫危機的風險。

歐美寬鬆政策是主因

金融時報報導，郭樹清表示，中國從疫情中迅速復甦後，開始有大量外資流入中國，而北京當局試圖放寬海外金融資金進入中國的門檻，但由於歐美市場受到寬鬆貨幣政策刺激，以致經濟起伏和金融市場不同步，恐引發下一波泡沫危機，甚至會波及中國。

根據媒體統計，2020年，中國的外國直接投資為1630億美金，超過流入世界其他國家的直接投資，但由於歐美持續受到疫情影響，可能產生泡沫危機，若中國與外資太過緊密，也會受到波及。郭樹清表示，外資流入中國的規模和速度「是可以控制的」。

郭樹清的公開言論讓2日的亞洲股市下跌，也讓外界認為，中國可能會開始收緊貨幣政策。中國滬深指數在2月份達到最高水平，超過2007年夏季（也是2008年金融危機的早期階段）的峰值。

北京收緊貨幣政策

衛報報導，中國人民銀行顧問馬軍表示，如果央行不趕快調整政策，泡沫風險將持續增加。去年為了應對新冠疫情，中國降低了利率，儘管現在經濟增長超過去年疫情前的水平，但政策制定者仍需要努力應對通貨膨脹。

目前北京已經採取控制房地產價格快速上漲的策略。郭樹清表示，許多人將購房作為投資性資產而非自用，但房地產貸款的增長速度比去年其他各種類型的貸款還要慢。匯豐銀行的數據顯示，中國債務佔GDP的比例在2020年增長了24的百分點，來到270%，是2008年全球金融危機以來最高幅度的增長。

匯豐內部的中國經濟學家屈宏斌，雖然中國經濟復甦步伐良好，但債務水平上升仍是警訊，北京必須開始收緊財政和貨幣政策，以防受到海外金融市場影響，導致下一個經濟危機。

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