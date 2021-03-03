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台灣鋁板遭美國課徵17.5%反傾銷稅率 低於初判的18%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國商務部對進口鋁板的反傾銷稅終判出爐。（路透）
美國商務部對進口鋁板的反傾銷稅終判出爐。（路透）

美國商務部先前對台灣等18個國家普通鋁合金板產品發動傾銷調查，周二（2日）對反傾銷關稅稅率做出最終判定，裁定進口自台灣的普通鋁合金板稅率為17.5%，較去年10月初步裁定的18.02%降低。

在18個國家中，德國鋁板面臨的新關稅將最重，美國商務部裁定，對進口自德國的普通鋁合金板產品的反傾銷稅稅率高達242.8%。該國是對美國的最大鋁板出口國，2019年的貿易價值達2.86億美元。

在終判出爐前的數小時，美國參議院才以84票贊成對15票反對，通過羅德州州長雷蒙多（Gina Raimondo）出任商務部長的提名確認案。

美國是在川普主政時代，在2020年3月對18個國家的鋁板進口產品發動雙反調查。

美國商務部在終判中，對台灣鋁板祭出的反傾銷關稅稅率為17.5%，較去年10月初步裁定的18.02%降低。

至於台灣鋁板的主要競爭對手方面，印度鋁板面臨的反傾銷關稅稅率達47.92%，印尼為32.12%，南韓為5.04%，南非為8.85%，巴林則為4.83%。

這代表，台灣鋁板面臨的反傾銷稅，雖比競爭對手印度、印尼偏低，但仍高於南非、南韓與巴林。

根據經濟日報先前報導，台灣方面，雖也有鋁板業者遭到美國調查，但大成不銹鋼的美國子公司Texarkana Aluminum, Inc.屬於美國製造商。

反傾銷

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