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紐約油價跌破60美元 鋁價反彈 金價走勢蒙上陰影

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

紐約油價跌破60美元，因OPEC+料於本周達成增產協議；倫敦鋁價反彈，因為中國在內蒙古限制能源密集型產業的行動加劇供應疑慮。隨著黃金ETF的資金流出加速，金價正在失去去年上漲的關鍵動力。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油期貨跌破60美元

美國原油期貨周二下跌1.5％，至逾一周來最低水平，布倫特原油期貨觸及兩周低點。

知情人士透露，OPEC+內部普遍認為市場能吸收額外的供應，這可能使該聯盟實現日增產150萬桶計畫中的大部分。

與此同時，實物市場似乎出現一定波動，運往亞洲的北海原油規模2月跌至4個月來最低點。

Confluence Investment Management的執行副總裁Bill O'Grady說，「油價處於高位，回穩是符合情理的，問題在於我們的預期值和期望值之間的差距，我們預期OPEC會增產，但心裡期望他們不要增產」。

4月交割的西德克薩斯州中質油期貨下跌89美分，結算價報每桶59.75美元；5月交割的布蘭特原油期貨下跌99美分，收於每桶62.70美元。

●鋁價反彈

根據上周發布的草案，內蒙古將從今年起停止批准包括鋼鐵和鋁在內的高耗能項目。因需求反彈而市場吃緊之際，此舉更增加了供應壓力。

倫敦金屬交易所鋁庫存跌至近11個月來的最低水平，且現貨價格最近一直高於期貨價格，表明現貨需求旺盛。在美國市場，隨著製造業復甦步伐加快，客戶支付的實物交割溢價達到2019年以來的最高水準。

倫敦時間下午5:51，鋁價上漲3.9%，收於每噸2,211.50美元，此前兩個交易日下跌4.7%。其他金屬也多數上漲，銅價上漲1.4%。周一下跌8.6%的錫價上漲3.6%。

●黃金ETF資產流出加快

根據彭博匯編的數據，周一黃金ETF持有部位減少超過14噸，是三個月最大降幅。

黃金ETF的黃金持有量已經連續11個交易日下降，目前處於7月以來的最低水準。

「黃金的聲譽似乎因最近幾周的大幅下跌而受到相當大的損害，黃金ETF的持續流出證明了這一點，」 德國商業銀行分析師Carsten Fritsch說： 「投資人的心態必須發生改變，才能使黃金擺脫這種極端困難的處境」。

紐約時間下午3:35，現貨黃金上漲0.6%，至每英兩1,736.03美元，此前一度跌至去年6月以來的最低水平1,707.22美元。4月交割的黃金期貨價格上漲0.6%，收於每盎司1,733.60美元。白銀、鉑金和鈀金上漲。

ETF 內蒙古 倫敦

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