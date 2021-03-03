美元下跌 大宗商品貨幣領漲

美元周二走弱，而美國公債在上周殖利率飆升後回穩。投資人青睞與資源相關的貨幣，其中挪威克朗和澳幣領漲。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.3%至90.809，盤中一度上漲0.4%至91.394。美元兌日圓近持平，報106.73；稍早曾觸及106.96，為8月來最高。歐元兌美元升0.3%至1.2084；在觸及1.1992後扳回跌幅。

澳元兌美元上漲0.7%至0.7828，盤中一度跌0.5%；美元兌加幣跌0.3%至1.2608。

由於投資人出清美元空頭部位，市場的波動一度提振了美元。 CIBC Capital Markets北美外匯策略主管Bipan Rai說：「如果市場確實出現波動，人們自然會傾向於規避風險；這種情況下，基本上就意味出脫手頭的部位，當前的美元空頭頭寸相當地多。」