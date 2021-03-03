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美加州8人座休旅車載27人撞砂石大卡車 至少15死

台積電ADR隨費半下挫2.4% 今開盤面臨600元保衛戰

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二下跌2.4%收126.00美元，較台北交易股票溢價15.3%。費城半導體指數大跌3.1%。

美國股市周二收低，蘋果和特斯拉領跌，周一創九個月最大漲幅讓人懷疑投資人是否過分樂觀，投資人也觀望美國國會批准的經濟刺激計畫。

道瓊工業指數下跌143.99點，跌幅0.5%，收報31,391.52點；標普500指數下跌0.8%，報3,870.29點，那斯達克綜合指數下跌1.7%，報13,358.79點.。代表小型股的羅素2000指數下跌1.9%，2021年迄今漲幅縮減至約13%，而同期標普500指數的漲幅為3%。

台灣加權股價指數昨天小跌6.92點收16,946.88點。台積電漲0.5%收609.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 104.38 -2.85 106.00 -1.53

中華電 CHT 109.70 -0.73 109.50 0.19

台積電 TSM 702.37 -2.42 609.00 15.33

聯電 UMC 52.51 -6.36 52.70 -0.36

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 半導體

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