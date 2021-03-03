美蘋果門市全面營業 仍限制客流

蘋果公司發言人證實，新冠疫情爆發以來，蘋果270家美國門市首次全部開放營業，但仍限制客流。 法人看好，美國是蘋果最重要的銷售市場之一，先前美國部分門市因新冠肺炎疫情而關閉，多少衝擊iPhone、iPad、Mac系列電腦銷售。隨著全美270家美國門市全部開放營業，對蘋果產品銷售將有正面幫助，有利鴻海、台積電、大立光等供應鏈。

由於疫情波動和限制措施時鬆時緊，蘋果在全美各地的零售店多次開開關關。蘋果周一重開了最後幾家仍維持關閉的德州門市。

目前所有門市都已開放營業，但有許多仍僅接受預約客人，或以Apple Store Express的概念營運。美國以外地區，蘋果在墨西哥的兩家門市將於周二重新開業，在巴西和法國的一些門市則仍關閉。

另外，天風證券知名分析師郭明錤發布對於iPhone產品線的預測報告。郭明錤預期蘋果不會在今年上半年更新iPhone SE，而是要等到明年上半年，屆時，此一入門款機型的外觀設計不會更動，最大賣點是處理器升級，並支援5G連網。

重大變化會發生在高階產品，郭明錤指的是iPhone 14（或蘋果2022年推出的旗艦手機）。他說蘋果計劃用「針孔」取代當前的「瀏海」設計，聽起來類似於三星Galaxy旗艦手機的設計。