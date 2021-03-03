Zoom火紅 連四季營收大增

視訊會議平台Zoom上季營收連續第三季成長逾300%，優於市場預期，原因是新冠肺炎疫情帶動遠距工作與教學風潮，Zoom並預估本季營收將激增175%，激勵Zoom 2日早盤股價大漲約4%。

Zoom於1日表示，止於1月底的年度第4季（上季）營收較一年前激增逾三倍至8.825億美元，為連續第三季營收年增率超過300%，優於華爾街與Zoom自身預期；上季獲利則年增16%至逾2.6億美元，調整後每股盈餘（EPS）增至1.22美元。

展望本季，Zoom預期營收勁增175%，介於9億至9.05億美元，優於分析師預期。Zoom也預估今年度營收將成長42%至43%，介於37.6億至37.8億美元，增幅優於分析師預期的35%。

Zoom創辦人袁征表示，Zoom未來一年可望「強勁成長」，遠距和隨時隨地工作已成為新現實。Zoom發布財報後，2日早盤股價勁揚4%；該股過去一年來大漲逾兩倍。

Zoom過去一年用戶數激增，一年貢獻營收逾10萬美元的用戶數，年增逾一倍至1,644個客戶，員工數超過十名的企業客戶，則大增近五倍至46.7萬家。

這批付費用戶可望持續使用Zoom，並採用Zoom Phone、Zoom Rooms等新服務，幫助以視訊會議服務為核心業務的Zoom，走向多元化。

袁征表示，Zoom正朝多元平台轉型，除了視訊會議服務以外，更推出線上研討會、閒聊及第三方應用等新服務，「我們不再只是一家視訊會議公司」。

此外，Zoom一直在調整旗下工具，以協助企業讓部分員工重返辦公室，並讓其他員工繼續維持遠端作業。

Zoom財務長史黛珂珀表示，向逾12.5萬提供遠距教學的學校提供服務，及對所有用戶提供雲端基礎設施的成本，正持續影響獲利。隨著Zoom擴大服務範圍，以因應需求成長，預料本季與全年的成本將大幅攀升。