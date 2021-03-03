美對豐田RAV4展開調查

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）1日表示，已對近190萬輛的豐田RAV4展開調查。這款深受美國人喜愛的多功能休旅車，可能因為電池安裝等問題而有起火風險。

NHTSA表示，在接獲11起火報告後，已對2013到2018年出廠的RAV4進行初步評估。豐田發言人海爾維格（Ed Hellwig）表示，該公司知道NHTSA已展開這項調查，正與該機構配合。

NHTSA說，12伏特電池被認定是大多數案例的起火部位，並表示在11個案例中，有七個是駕駛在汽車行駛中且尚未起火前，發覺車子會熄火。

根據一份報告，一輛2017年的RAV4在科羅拉多州里昂（Lyons）起火，當時車主以每小時50英里的速度行駛，突然發現儀表板上「檢查引擎」的警示燈亮起，然後引擎蓋下面就冒出白煙。

NHTSA指出，電池安裝不當或先前的前端碰撞維修不當，是導致汽車起火的因素之一。但該機構說，RAV4因電池起火而導致火燒車的次數，比其他類似車輛還多。

這個汽車安全監管機構說，已公開這項對RAV4的調查，以更深入了解在汽車電池附近引發起火的原因和發生頻率。