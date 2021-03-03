三星德州廠 停工到4月

三星電子位於德州奧斯汀的晶圓廠在2月16日下午，因當地大停電而關閉後，迄今依然停工。產業分析師預估，這次的停工可能會持續約兩個月，直到4月中旬，估計每日營收損失100億韓元（891萬美元）。

南韓媒體BusinessKorea報導，雖然三星德州奧斯汀晶圓廠的電力供應在三天內如期恢復，但這座晶圓廠的重啟運作據報因缺水問題而延宕。韓籍工程師上周已飛赴美國當地，尋求盡力降低影響，但目前仍束手無策。

這座奧斯汀廠2020年營收約3.9兆韓元（34.7億美元），假定依此計算2021年產生類似的營收水準，初估該廠停止營運一天，營收將損失100億韓元（891萬美元）。

依此計算，估計三星已因德州廠的最近停工，而損失超過1,000億韓元營收，若繼續停工至4月中，營收損失可能達數千億韓元以上。考量到要把生產良率提高至正常水準，必須花上一段時間，就算三星德州廠重啟生產，營收損失仍可能增加。

另一方面，三星電子在2月已向德州和奧斯汀市政府提交計畫，請求20年減稅約8.05億美元，換取對奧斯汀半導體廠擴大投資。三星在計畫中表示，將投資170億美元於該廠，包括取得土地、建廠與安裝設備等。