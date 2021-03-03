聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星德州廠 停工到4月

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

三星電子位於德州奧斯汀的晶圓廠在2月16日下午，因當地大停電而關閉後，迄今依然停工。產業分析師預估，這次的停工可能會持續約兩個月，直到4月中旬，估計每日營收損失100億韓元（891萬美元）。

南韓媒體BusinessKorea報導，雖然三星德州奧斯汀晶圓廠的電力供應在三天內如期恢復，但這座晶圓廠的重啟運作據報因缺水問題而延宕。韓籍工程師上周已飛赴美國當地，尋求盡力降低影響，但目前仍束手無策。

這座奧斯汀廠2020年營收約3.9兆韓元（34.7億美元），假定依此計算2021年產生類似的營收水準，初估該廠停止營運一天，營收將損失100億韓元（891萬美元）。

依此計算，估計三星已因德州廠的最近停工，而損失超過1,000億韓元營收，若繼續停工至4月中，營收損失可能達數千億韓元以上。考量到要把生產良率提高至正常水準，必須花上一段時間，就算三星德州廠重啟生產，營收損失仍可能增加。

另一方面，三星電子在2月已向德州和奧斯汀市政府提交計畫，請求20年減稅約8.05億美元，換取對奧斯汀半導體廠擴大投資。三星在計畫中表示，將投資170億美元於該廠，包括取得土地、建廠與安裝設備等。

德州 半導體 停電

延伸閱讀

美國德州最老牌電力合作社 聲請破產保護

韓元去年升值衝擊之大 三星電子匯損可蓋一座晶圓廠

三星德州晶圓廠恐停工至4月中 營收損數千億韓元

協助休士頓災民 衛斯特布魯克捐贈10萬美元

相關新聞

美蘋果門市全面營業 仍限制客流

蘋果公司發言人證實，新冠疫情爆發以來，蘋果270家美國門市首次全部開放營業，但仍限制客流。 法人看好，美國是蘋果最重要的...

美銀：美股已接近熊市

美國銀行（BofA）股市策略師團隊指出，目前華爾街對美股的樂觀氛圍，已竄升到股市可能出現大麻煩的水準。美銀團隊指出，「我...

Zoom火紅 連四季營收大增

視訊會議平台Zoom上季營收連續第三季成長逾300%，優於市場預期，原因是新冠肺炎疫情帶動遠距工作與教學風潮，Zoom並...

IG開房間 槓上Clubhouse

社群平台Instagram（IG）2日在全球啟用可使多達四人在虛擬房間開直播的功能，似乎想與近來爆紅的語音社群平台Clu...

上月SPAC交易逾千億美元

全球透過特殊目的收購公司（SPAC）的「借殼上市」熱潮續旺，2月與未上市新創企業簽定的交易金額高達1,090億美元，創新...

三星德州廠 停工到4月

三星電子位於德州奧斯汀的晶圓廠在2月16日下午，因當地大停電而關閉後，迄今依然停工。產業分析師預估，這次的停工可能會持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。