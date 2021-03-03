IG開房間 槓上Clubhouse

社群平台Instagram（IG）2日在全球啟用可使多達四人在虛擬房間開直播的功能，似乎想與近來爆紅的語音社群平台Clubhouse互別苗頭。

科技網站The Verge報導，IG的「Live Rooms」原先只許一個房間最多有雙人直播，如今擴增至四人。IG的部落格貼文指出，希望這項功能鼓勵民眾表演脫口秀、主持節目、即興演奏、或和其他創作者合作。

IG開放更多人直播，可望吸引更多觀眾。每個直播主追蹤者都能收看該直播房，並推播來討論直播內容。

相較下，近來大受歡迎的Clubhouse，能使超過十個人同時講話，而且一個房間可容納8,000人。據報導臉書正在開發類似的產品，但IG的「Live Rooms」，也有望吸引對Clubhouse有興趣、但現在卻不得其門而入的人。畢竟，想要進Clubhouse，只能獲邀且須透過iOS裝置。

不過，有別於Clubhouse，用「Live Rooms」開直播的人，必須在鏡頭前，可能的壓力來自須看起來上相，及須習慣有攝影拍攝的環境。儘管如此，「Live Rooms」的前景仍看好，因為IG用戶可以挾著該平台上既有追蹤者的優勢，而讓更多人開直播也有助炒熱氣氛。

另據TechCrunch報導，除了支援更多人進行直播外，IG也宣稱這項Live Rooms新功能能協助創作者賺更多錢，除能讓粉絲購買IG去年在疫情爆發初期推出的「徽章」（Badge）支持直播主外，還具備購物、現場募資等其他互動功能。