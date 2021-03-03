上月SPAC交易逾千億美元

全球透過特殊目的收購公司（SPAC）的「借殼上市」熱潮續旺，2月與未上市新創企業簽定的交易金額高達1,090億美元，創新高；由於投資者熱望未上市公司能夠上市，使SPAC抓緊機會與新創企業簽約。

路孚特的數據顯示，2月SPAC共敲定50筆交易，對象主要是目前營收偏低、但擁有成長潛力的年輕企業。

2月的交易額中，以花旗前主管克萊恩所創辦的收購公司與電動車開發業者Lucid所簽的合約最大，金額創下240億美元的新高紀錄。

今年1-2月全球所有購併案總額達7,000億美元，比去年同期激增56%，其中由SPAC進行的收購案金額占20%以上。

SPAC業者在募集資金時，常承諾所收購的未上市公司將在兩年內上市。金主除了金融界耆宿，還有女子網球好手小威廉絲、饒舌歌手Jay Z等。

今年來美國的SPAC交易加速成長，共敲定188件，籌得580億美元資金；去年全年為244件，共募資780億美元。

高盛執行長蘇德巍年初曾表示，SPAC的紅火勢頭將難以持久，但華爾街人士認為這是能讓企業快速上市的變通做法。