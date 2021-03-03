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美銀：美股已接近熊市
美國銀行（BofA）股市策略師團隊指出，目前華爾街對美股的樂觀氛圍，已竄升到股市可能出現大麻煩的水準。美銀團隊指出，「我們發現華爾街看漲氛圍是可靠的反向指標」。
美國銀行編製的看漲指標2月28日上升近1個百分點，達到59.2%，距離賣出信訊點60.3%，只差1.1個百分點。美銀指出，從歷史經驗來看，目前股市看漲指標之高，已經接近「熊市」即將來臨的水準。
美銀股市團隊指出，這項指標是評估賣方專家所建議的平均持股比重，而目前的指標水準非常接近「賣出訊號」。
美銀指出，上次這項指標如此接近「賣出訊號」，是在2007年6月，而此一水準預示未來12個月股市的投資報酬率為負13%；以目前的指標水準來看，未來幾年的股市投資報酬率將低於歷年平均水準。
美銀團隊指出，依據目前的樂觀度，預測未來12個月的美股投資報酬率僅7%，低於金融海嘯以來的12個月平均報酬率16%。
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