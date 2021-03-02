聖地牙哥動漫展改線上 11月辦實體活動

舉世矚目的聖地牙哥國際動漫展決定取消實體，改為線上舉行！作為美國年度漫畫、動畫最大盛會的「聖地牙哥國際動漫展」（SDCC），在防疫限制措施下，實體展宣布取消，改為7月23日至25日在線上舉行，但有一項好消息，主辦單位預計在11月舉行為期3天、較小規模的實體活動。

動漫、電影界盛會

聖地牙哥國際動漫展每年在聖地牙哥煤氣燈街區舉辦，參加者通常會穿著精美的服裝，每每都能吸引超過13萬5000人共襄盛舉。2020聖地牙哥國際動漫展由於新冠疫情影響取消，為開幕50年來首次，而原定去年4月中旬舉辦、規模較小的WonderCon國際動漫展，則改為線上展出。

聖地牙哥國際動漫展不僅是動漫愛好者的盛會，也是好萊塢影視作品的重要促銷站，美國著名電影導演喬治·盧卡斯就曾參展宣傳《星際大戰》。由於許多影視業者都會參展宣傳即將播映的作品，因此每年展覽上邀請來的明星也成為展覽一大焦點。據估計，聖地牙哥國際動漫展每年為當地帶來超過1.47億美元的收入。

改舉辦線上展

根據《美聯社》報導，聖地牙哥國際動漫展主辦單位1日宣布，在防疫限制措施下，原定7月份舉辦的實體展將取消，改為線上舉行。主辦單位表示，因為疫情大流行，造成活動延期及其他挑戰的影響下，財政資源有限，線上展從4天縮減為3天，將於7月23日至25日舉行。

主辦單位表示，已購買2021聖地牙哥國際動漫展入場證的民眾，可以選擇退費，否則費用將自動延到明年聖地牙哥國際動漫展的入場證中使用。另外，主辦單位也公布一項好消息，預計在11月舉行為期3天、較小規模的實體活動，詳細資訊之後會公布。

【更多精采內容，詳見 】