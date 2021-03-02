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國際油價下跌…錫價創近十年最大跌幅 金價五連跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
原油價格下跌，OPEC+聯盟本周將舉行產量會議，可能決定在市場供應迅速收緊之際增加供應。路透
原油價格下跌，OPEC+聯盟本周將舉行產量會議，可能決定在市場供應迅速收緊之際增加供應。路透

油價格下跌，OPEC+聯盟本周將舉行產量會議，可能決定在市場供應迅速收緊之際增加供應，與此同時，美元的跌幅也有所收窄；錫價創下接近十年來最大跌幅，隨著庫存增加，倫敦金屬交易所錫供應史無前例緊張的狀況正在出現緩解跡象；金價回吐漲幅，連續五日下跌，因基準美債殖利率上漲。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價下跌

周一紐約原油期貨連續兩個交易日下跌，4月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌了86美分，收於每桶60.64美元；5月交割的布蘭特原油期貨下跌了73美分，至每桶63.69美元。

OPEC+聯盟將於周四開會，在油價創出有史以來最佳年度開局之後，預計該聯盟將會放鬆對產量的管制。不過，OPEC+到底會採取怎樣的決定目前尚不清楚，沙烏地阿拉伯能源大臣已經呼籲產油國保持「極其謹慎」的態度。

「現在油價回到了每桶60美元，將會有成員國希望降低對減產措施的依賴，」 CFRA Research的能源股分析師Stewart Glickman表示。 「問題是將會恢復多少產量。最大的風險是預計需求在2021年將會回升到新冠肺炎疫情大流行前的水準，但最終結果並非如此」。

●錫價創下接近十年最大跌幅

繼上周五下跌4.4%之後，錫價一度重挫11%。

LME錫庫存繼續攀升；相比2月中旬供應緊張最嚴重時的庫存水平，LME錫庫存已經增加了一倍。現貨和期貨之間的價差也收窄，表明現貨供應增加。

倫敦時間下午5:51，錫下跌8.6%，收於每噸23,460美元。LME銅價下跌0.4%，2月實現了史無前例的連續11個月上漲。現貨銅相對於三個月期銅的溢價從周五的每噸62.25美元收窄至45美元。鋁下跌1.2%至每噸2,129.50美元，雖然高盛因需求增加和供應受限而提高了目標價。

●金價五連跌

10年期美國公債殖利率跳漲3個基點，削弱了黃金吸引力。

金價2月跌幅超過6%，為四年來最大單月跌幅。避險基金和其他大型投機者的黃金期貨與期權多頭倉位減少到2019年5月以來最低，黃金交易所交易基金的持有量也下降。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch在報告中說：「黃金將繼續與美國公債殖利率走勢密切連動。」

有分析師說，黃金作為通膨避險工具的吸引力最終可能有助於支撐其需求。

StoneX分析師Rhona O’Connell在報告中稱：「相比擔心異常的通膨壓力，信心上升和殖利率上漲對黃金影響更大。」金融系統充斥流動性，意味著黃金中期來看仍有利好因素。

紐約時間13:03，現貨金下跌0.5%至每英兩1,725.32美元。白銀和鉑金下跌，鈀金上漲。

油價 金價 OPEC

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