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台積電ADR隨費半上漲2.5％ 較台北股票溢價高達18.8％

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一上漲2.5%129.13美元，較台北交易股票溢價拉大為18.8%。。 路透
台積電ADR周一上漲2.5%129.13美元，較台北交易股票溢價拉大為18.8%。。 路透

台積電ADR周一上漲2.5%129.13美元，較台北交易股票溢價拉大為18.8%。費城半導體指數大漲3.3%，跟隨美股反彈。

美國股市標普500指數周一勁升，創下去年6月以來最大單日漲幅，小型股和科技股也火力全開。美債長達一個月的拋售有所緩解，而又一種疫苗獲得美國批准，財政刺激措施提振投資人對經濟迅速復甦的信心。

道瓊工業指數大漲603.14點，漲幅2%，收在31,535.51點；標普500指數勁漲2.4%，至3,901.82點；那斯達克綜合指數彈升3%，報13,588.83點。代表小型股的羅素2000指數勁揚3.4%，2021年迄今漲幅超過15%，遠勝同期標普500指數約4%的漲幅。

台股昨天休市一天。台灣加權股價指數上周五大跌498.38點收15,953.80點。台積電重挫4.6%收606.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 107.42 +1.85 103.50 3.83

中華電 CHT 110.53 +0.61 109.50 0.94

台積電 TSM 719.93 +2.53 606.00 18.80

聯電 UMC 56.09 +2.65 54.20 3.48

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 ADR

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