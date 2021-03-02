金球獎揭曉 Netflix大贏家

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

第78屆電影電視獎金球獎揭曉，在電影因疫情被迫延後上映、電視節目製作頻頻受阻的一年，線上影視串流平台Netflix共拿下十座獎項，無疑是最大贏家。

今年的金球獎頒獎典禮受新冠肺炎疫情影響，主要透過線上舉行，場地規模縮水，與會者也僅以少數前線和必要工作人員為主，但其重要性並未因此稍減。

Netflix光靠《王冠》即拿下電視類四座大獎，除最佳戲劇類影集，還包辦最佳戲劇類影集男、女主角及女配角，《后翼棄兵》讓最佳影集和最佳影集女主角兩大獎落袋；在電影類獎項方面，《芝加哥七人案：驚世審判》勇奪最佳劇本、《完美監護》（又名詐欺女王）拿下最佳音樂或喜劇類女主角、《藍調天后》得電影劇情類最佳男主角獎。

Netflix今年稱霸並不令人意外。去年其他製片廠和電視台遲遲無法推出電影和節目，Netflix卻幾乎周周都有原創作品上線，接下來也可望延續這個步調，除了電視影集和特集外，在美國每周至少將推出一部電影。

過去一年來，大多數戲院被迫關閉，好萊塢多部大手筆的新片不是延期、就是被迫直接上線播映，相對地，線上收看不斷增加。據Netflix上季財報，截至去年底該平台全球訂戶數已突破先前設下的2億目標。就連迪士尼也全力轉而擁抱這種變化，加強Disney+串流服務，讓強檔電影在網路上首播。

迪士尼今年則以《游牧人生》贏得最佳戲劇類影片，華人導演趙婷也以此片贏得金球獎最佳導演，成為這座獎項史上第二位女性得主、有色人種女性第一人，也是繼李安之後首位贏得金球獎的亞裔導演。

其他科技巨人也有斬獲，亞馬遜靠《芭樂特電影2》贏得最佳音樂及喜劇電影，男主角薩夏拜倫柯恩也以此片獲獎，這是亞馬遜的串流平台（Prime Video）歷來贏得的第二座和第三座金球獎。推出Apple TV+服務的蘋果靠《泰德拉索》拿下最佳喜劇音樂類影集男主角，首度贏得金球獎。

但同樣推出線上服務HBO Max的HBO，去年拿下四個獎項，而今年僅靠《他是我兄弟》得最佳音樂及喜劇男主角獎。

電影 疫情 迪士尼

延伸閱讀

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷澄清非億萬千金

Netflix 橫掃金球電視獎 電影類成績還是不理想

疫情下的金球獎：主持人分2地 眾星在家等領獎

沒到現場還是要穿美美！金球獎女星時尚造型盤點

相關新聞

通膨疑雲 Fed官員說安啦

美債殖利率不斷上揚，加劇市場動盪。美國聯準會（Fed）多位官員出面喊話，表示此現象反映的是市場對經濟展望的樂觀情緒，並強...

蓋茲10年計畫 推動全球零碳排

微軟創辦人比爾・蓋茲日前已提出警告，氣候變遷恐比新冠肺炎疫情更致命，他近期在新書中更具體指出，預計到了二一○○年，氣候變...

道瓊早盤大漲逾400點！美債殖利率回跌 緩解投資人擔憂

美股1日早盤走高，道瓊指數漲幅逾400點，美國公債殖利率從上周高點下滑，緩解投資人對通膨和高利率傷害股價的擔憂。

女股神：比特幣有機會取代債券

在風險資產面臨賣壓的情況下，比特幣本周可能寫下近一年來最大單周跌幅。始終看好比特幣的「女股神」伍德（Cathie Woo...

糧價飆 飢餓問題加劇

全球糧食價格正在節節攀升，漲幅超越通膨率與所得，而且漲價時機實在是糟透了，因為各國經濟成長已受到新冠肺炎疫情的重創，如今...

亞股震盪 專家喊安啦

儘管亞股上周五重挫，跌幅為去年3月以來最大，策略師對亞股的信心仍絲毫沒有動搖，預期亞洲經濟將在歷經新冠肺炎疫情的衝擊後強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。