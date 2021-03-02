串流雙雄 策略愈來愈像

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

在新冠肺炎疫情重創好萊塢下，迪士尼和其他媒體公司一樣，開始優先發展串流事業，並透過仿效業界龍頭Netflix的作法，來達成長期目標。

迪士尼上周在澳洲、紐西蘭、加拿大和歐洲成立大眾娛樂品牌Star，做為其影音串流平台Disney+內的新專區，並宣布將為Disney+和Star製播十部歐洲原創劇集。BusinessInsider報導，如此以大量當地原創內容進軍新市場的作法，顯示迪士尼改變策略，跟進Netflix。

數十年來自詡是全球娛樂界龍頭的迪士尼，主要是透過戲院電影和主題樂園，向全世界出口其膾炙人口的美國智慧財產權。Disney+的早期策略也是採用這套經過時間考驗的做法，但該公司現在已將眼光放得更遠，不再只注視漫威或星際大戰這些為人熟知的美式內容。

迪士尼預估，旗下所有串流平台的全球訂戶到2024年前有望增至3億至3.5億人，反映出該公司對串流事業的信心。Disney+目前全球訂戶已超過9,500萬人。

全球串流龍頭Netflix，在全世界擁有超過2億名付費訂戶，其中逾半不在美國，之所以能吸引這麼多海外用戶，部分是因購買或製作外國電影和電視節目。Ampere Analysis統計，在Netflix已宣布製播的原創劇集中，63%為非美國劇集。

迪士尼 Disney 電影

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