無人機製造商擴大籌資 美Skydio變身獨角獸

在新一輪籌資後，總部位於加州的Skydio成為美國第一家估值超過10億美元的無人機製造商，升高了美國與中國大陸在無人機產業一較長短的希望。

金融時報（FT）報導，Skydio在最新一輪募資中籌集1.7億美元，是2014年成立來所有融資的兩倍。這次籌資的主要投資人為Andreessen Horowitz成長基金，其他包括現有投資人Linse Capital、NExt 47與IVP，及新投資人UP Partner。

這是華府將全球無人機龍頭大疆公司列入貿易黑名單後，美國無人機產業首次重大的籌資活動。

Skydio早年是以消費者為導向，為想從空中拍攝自己騎車下山的愛好者生產無人機。為了避開樹木同時保持高解析度，該公司設計出避障軟體技術，後來成為轉向商業應用的關鍵。商用市場如今是無人機產業成長最快的市場。

大疆的無人機向來在性能及價格上都勝過同業，在消費者市場的市占率估計超過七成。這家大陸製造商的壓倒性優勢，迫使GoPro和3D robotic等美國同業在幾年前撤出消費者市場。