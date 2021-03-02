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糧價飆 飢餓問題加劇

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

全球糧食價格正在節節攀升，漲幅超越通膨率與所得，而且漲價時機實在是糟透了，因為各國經濟成長已受到新冠肺炎疫情的重創，如今糧價飆漲，更加重了各國應付飢餓及營養不良的壓力。

彭博資訊報導，印尼現在的豆腐價格比去年12月貴30％，巴西當地主食之一的黑龜豆價格為比今年1月勁漲54％，俄羅斯糖價比一年前高出61％。

新興市場正感受到原物料成本急劇上漲的痛苦，因為預期後疫情時代經濟將強勁復甦，加上超寬鬆貨幣政策，推升了從石油、銅到穀物等大宗商品價格。

美國、加拿大和歐洲的消費者也無法倖免，因許多企業承受疫情相關干擾、及運輸和包裝成本上升的壓力，已無法吸收激增的成本。加拿大Dalhousie大學農業食品分析實驗室主任查理波伊斯說：「人們須習慣食品漲價，情況只會更糟。」

面對新一輪食品通膨來襲，富裕國家也擔心國內的飢餓和營養不良問題。在疫情爆發後的六個月內，英國Trussell基金會每天發放創紀錄的2,600個食品包給兒童。美國最大的消除飢餓組織Feeding America估計，在美國，新冠危機使陷入糧食不安全的民眾增加1,320萬人，比2018年躍增35％。

尼爾森（Nielsen）指出，在今年1月2日為止的過去一年中，美國的食品價格漲幅接近3%，幾乎是通膨率的兩倍。

與此同時，穀物、葵花籽、黃豆和糖等主食的價格也飆升，1月全球食品的價格已漲至六年新高。 受到天氣惡劣、需求增加，以及全球供應鏈受疫情干擾等因素影響，價格不會很快下滑 。

為緩解食品價格持續上漲壓力，俄羅斯與阿根廷已採取措施壓抑某些主食的價格，並對出口品課徵關稅，以抑制國內食品價格。

疫情 通膨 俄羅斯

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