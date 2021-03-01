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區塊鏈遇上藝術品掀NFT熱 10秒短片5月內漲近2億元

中央社 / 倫敦1日綜合外電報導
藝術家Beeple的10秒鐘影片藝術品，短短5個月內價格飆漲百倍。 圖／截自Beeple影片
藝術家Beeple的10秒鐘影片藝術品，短短5個月內價格飆漲百倍。 圖／截自Beeple影片

一件由區塊鏈鑑證的10秒鐘影片藝術品，短短5個月內價格飆漲百倍，逼近新台幣2億元，反映「不可替代代幣」（non-fungibletoken，NFT）這種新型數位資產的火熱程度。

路透社報導，美國邁阿密藝術收藏家羅德里格斯福瑞爾（Pablo Rodriguez-Fraile）去年10月以近6萬7000美元（約新台幣186萬元）代價，買下數位藝術家Beeple的一件影片作品。這支10秒鐘影片可以在網路上免費觀看，但他為何花錢買下？

原因是這件作品由區塊鏈鑑定認證，也就是以區塊鏈為數位簽名，來確認誰擁有這件作品及作品的真偽。區塊鏈技術不像傳統上在網路可以無限複製的數位物件，能夠公開認證為獨一無二的物品。

這種新型數位資產形式稱為不可替代代幣（NFT），因為具有獨一無二的特質，所以也稱為非同質化代幣，對比「能替代的」資產如美元、股票或金條。

在新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情期間，NFT大受歡迎，因為防疫封鎖影響實體接觸，愛好者和投資人於是熱衷把大筆資金投入只存在在網路上的物件。

羅德里格斯福瑞爾上週便以660萬美元（約新台幣1億8350萬元）高價，賣出Beeple名為「十字路口」（Crossroad）的電腦合成作品。影片可見在一個鳥語花香的公園路旁，一個巨大的美國前總統川普雕像倒在草地上，身上蓋滿標語。

羅德里格斯福瑞爾表示：「你能去羅浮宮拍張（名畫）蒙娜麗莎（Mona Lisa）的照片，但這沒有任何價值，因為這看不出作品的出處史。」

他說自己首度買下Beeple的作品，因為他對於這位本名溫克曼（Mike Winkelmann）的美國藝術家有些熟悉。「真實情況是，這件作品之所以非常、非常有價值，是因為創作者是誰。」

NFT的適用範圍廣，從數位藝術品、球員卡、虛擬土地到加密貨幣錢包獨家使用權。這很像在網路年代初期大家爭搶網域名稱的情況。

NFT交易平台OpenSea表示，從區塊鏈數據來看，截至2月26日，他們的單月交易額由1月的800萬美元暴增至2月的8630萬美元（約新台幣24億元），相較於一年前單月交易額僅150萬美元。

知名藝術品拍賣公司佳士得（Christie's）也加入行列，首度拍賣僅以NFT形式存在的數位藝術品，同樣是Beeple創作、由5000張照片拼貼成的作品。這件作品喊價已達300萬美元（約新台幣8340萬元），將在11日結標。

藝術家 區塊鏈技術

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