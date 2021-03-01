正裝市場續萎縮！日本平價服飾獲益增83% 分析師揭原因

疫情推波助瀾，日本服飾業差距越拉越大，平價、機能服裝品牌不斷得利，傳統正裝與奢侈品牌遭重挫。近年來日本爆紅的服裝品牌Workman殺出，以平價、機能為主打賣點攻佔市場，隨著疫情到來，W牌服飾多以零售銷售方式，而非在人多的百貨大樓設櫃，因此受到打擊不大，更因在家工作政策，及沒機會出遊的情況下，讓W牌等休閒品牌（如Uniqlo）銷售量攀升。

未在百貨設點衝擊小

日本服飾業近年來竄出強悍的品牌Workman，W牌歷史悠久，過往主打戶外工作人士的服裝（如同品牌名稱），但2018年以來選擇轉戰年輕服飾市場版圖（也稱為Workman plus），主打平價、高機能，設計風格貼近年輕人的喜好，不止保留適合運動、登山的機能性，也擁有漂亮時尚的簡約設計，在社群網站上擄獲新世代消費者的心。

隨著疫情到來，W牌勝利者的地位越加穩固，日本共同通訊社報導，截至3月的營業統計，W牌銷售、淨利潤連續10年增長， Workman plus更是不斷開分店，即便在疫情大爆發的緊急狀態期間，W牌銷售額也是不斷增加，該牌公關經理山下林提到，這與商店模式有關，W牌多是路邊商店，並非在百貨公司、大型購物中心設櫃，能讓顧客避開人群購買，受創較小。

大和證券分析師川原則提到另一個原因，疫情讓人們待在家的時間增加，消費者也不常出門遊玩，通常就不太在意穿著，更加劇平價服飾的優勢，諸如W牌與Uniqlo都是這波「待在家」的受益者，快速零售業普遍都獲益，總計來說，本年度的淨利潤甚至增長83%，看不出這是在疫情經濟市場蕭條下的數字。

正裝市場續萎縮

在疫情下的日本服飾業輸家毫無疑問是正裝品牌與奢侈品牌，事實上，從該國在2005年推動「酷工作」運動後，目標是為了減少夏季使用冷氣，盼上班族減少穿整套正裝，日本的高價位正裝市場就慢慢萎縮，只是疫情的推波助瀾、讓這些品牌銷售被拉得更開。

日本時報之前報導，日本奢侈正裝製造商Renown，就是首個在疫情打擊下申請破產保護的服飾製造商，在重組之後，銷售同期比還是滑落33%，專家就表示，還不能說斷定這些正裝、傳統裁縫製造商將走入歷史，但從銷售量來看恐怕難生存。

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