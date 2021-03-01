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巴菲特：永遠不要做空美國

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
圖／經濟日報提供
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有「股神」稱號的波克夏執行長巴菲特2月27日發布致波克夏股東信，強調對美國的前景仍深具信心，並認為債券投資人將面臨「黯淡未來」。他還特別點出蘋果公司已與波克夏的保險事業、伯靈頓北方聖大菲（BNSF）鐵路事業並列為波克夏的三大最有價值資產。

巴菲特對美國及波克夏公司的信心，並未因新冠肺炎疫情而消褪 ，他讚揚美國經濟忍受「嚴重干擾」的能力，並獲得「驚人的」進步，「我們堅定的結論是：永遠不要做空美國」。

他保證，他與繼任者將謹慎管理股東在波克夏的資金。儘管波克夏去年裁減3.1萬人，但巴菲特仍維持招牌的樂觀主義，在去年買回創紀錄的247億美元自家股票，顯示他認為波克夏股價被低估。

在上周債市沉重賣壓殃及全球股市後，巴菲特警告債券投資人可能面臨「黯淡的未來」，建議投資人避開固定收益市場，「全球固定收益的投資人（無論是退休金基金、保險公司或退休族）面臨黯淡未來」，「如今，債券不是可去的地方」。

他警告，令人擔憂是，保險公司和債券買家「現在透過改買搖搖欲墜借款人擔保的債務，來獲得少得可憐的報酬」。

巴菲特也維持對蘋果的一貫信心，自從波克夏在2016年末開始買進蘋果股票以來，截至2020年底已持有價值逾1,200億美元的蘋果股票，他說，蘋果與保險事業、BNSF是波克夏三大最有價值的資產，若連同波克夏能源，這四大投資是波克夏的「家族寶石」。

但巴菲特也有看走眼的時候，他坦承，在2016年犯了一個錯誤，導致波克夏在去年減記近110億美元。當年波克夏以372億美元收購航空和國防工業零件製造商PCC ，但PCC的重要客戶來源航空及航太產業去年遭新冠疫情重創。

BNSF在2010年納入波克夏的旗下。以往巴菲特不太碰他自認為不太了解的科技股，但近年來在投資副手康姆斯與韋斯勒的協助下，波克夏投資了亞馬遜、Snowflake及Verizon等科技股。

巴菲特也公布波克夏去年的前15大股票投資，以持股市值來看，蘋果公司最高、達到1,204.24億美元，美國銀行與可口可樂分居二、三名，中國大陸比亞迪則以58.97億美元名列第八。

波克夏在本季略為減持公司債，絕大部分現金（約1,130億美元）持有年底到期的短期國庫券。

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