美債止跌回升 結束一周震盪

美國公債殖利率飆升引發的股、債市場賣壓，終於在周末前暫時止住。美債價格26日止跌回升，結束了去年3月以來震盪最激烈的一天。動盪最劇烈的5年期美債殖利率收盤時回降到0.73%；10年期殖利率一度衝到1.6140%的12個月高點，但收盤也回降10基點，報1.40%

科技股25日受殖利率上升的影響，重挫達3.5%；26日也因殖利率回降而反彈，那斯達克綜合指數收盤上漲0.6%。標普500指數卻開高走低，收盤下跌0.5%。

殖利率上升，對大型科技股及其他飆漲股的威脅尤其重，因為這些成長股主要靠低利率來凸顯本身獲利的相對優越性；但如果利率持續上升，科技股的吸引力將相對下降。

歐洲股市全面收黑；歐股Stoxx 600指數下跌1.6%，一周共下跌2.4%；倫敦富時100指數26日下跌2.5%，德國DAX指數也下跌0.7%。

公債市場的緊張氛圍也衝擊亞太股市。日股東證指數26日大跌3.2%，澳股也下跌2.4%，香港恆生指數大跌3.6%，陸股滬深指數也下跌2.4%。

股市賣壓沈重，源自於投資人預期全球經濟將強勁復甦，可能加重通膨壓力，使美國及各國央行緊縮貨幣政策。摩根大通資產管理公司亞洲市場策略長許長泰指出，「由於美國經濟展望提升，投資人現在聚焦於通膨及經濟過熱」。

亞太區投資人目前都在觀察各國央行將如何因應美債殖利率回升，並擔憂資產泡沫。澳洲由於公債殖利率大幅上升，且澳幣對美元匯率上升到三年來高點，央行26日宣布額外買進30億澳幣的3年期公債，以壓低殖利率及澳幣匯率。

東京市場交易商猜測日本央行將再度進場，買進日本公債及股票，以防止10年期日債殖利率衝破政府所訂的0.2%目標區上限。