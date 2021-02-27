美債風暴 全球股市警鈴響

美國債市25日承受去年3月新冠肺炎爆發以來最重賣壓，10年期公債殖利率跨越1.5%的重要關卡，一度觸及1.614%的一年新高，使股市警鈴大響，全球金融市場隨之動盪，美股三大指數全面下挫，隔日亞洲和歐洲股市一片慘綠。

25日美股三大指數重挫，26日早盤持續震盪，儘管跌勢有所收斂；亞、歐股市26日幾乎全倒；日、港股市均跌逾3%，災情相對慘重；歐股600指數早盤跌逾1%。

圖表／經濟日報提供

倫敦金融時報報導，作為美債投資基準的美國10年期公債殖利率25日上漲多達0.16個百分點，一年來首度超越1.5%；被認為對貨幣政策趨勢更敏感的5年期公債殖利率躍漲0.2個基點至0.82%，寫下過去十年來次大的單日漲幅；7年期公債因需求不足，結果得標殖利率比拍賣前殖利率高逾4個基點，是史上最大差距。

分析師將10年期公債殖利率1.5%看作重要關卡，突破此一關卡可能預示美股有麻煩。投資人擔心全球經濟一旦強勁復甦，可能加重通膨壓力，迫使美國及其他央行緊縮貨幣政策。

貨幣市場也受震撼。DXY美元指數26日盤中一度上揚0.7%，漲幅為去年12月以來最大，新興市場貨幣下滑，土耳其里拉、印度盧比等領跌，跌幅一度達2%。

美國公債本周的劇烈變動凸顯出，投資人預期，聯準會和美國國會推出的大規模刺激措施不僅有效，還讓經濟的某些領域有過熱的風險。數兆美元的聯邦支出加上疫苗施打的正面消息，已開發國家會比各國央行預期更快復原的機率升高，市場已展開期待已久的重新定價過程。

但也有部分市場人士認為，美債殖利率變動幅度已超出基本面，AmeriVet證券公司美國利率部門主管法拉內羅說：「這波走勢以技術面因素居多。」即近日來美債殖利率急升，可能反映「賣壓觸動更多賣壓」，一些措手不及的投資人被迫結清做多美債期貨部位，如此一來，又把殖利率推得更高。

BMO資本市場利率策略師林建則指出，禍首可能是所謂的「凸性避險」（convexity hedging），大意是隨著債券殖利率上升，房貸戶停止房貸再融資，房貸抵押證券（MBS）持有人眼見投資組合中的MBS平均到期年限拉長，而為抵銷持有長期MBS對利率升高的損失風險，通常會賣出長債預做避險。