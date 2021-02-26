公債殖利率跌破1.5%大關 美股那指大漲1.1%

美股26日早盤漲跌互見，不過跌勢較盤前收斂，原因是美國新出爐通膨關鍵指標舒緩物價壓力，減緩聯準會（Fed）快速升息疑慮，且美國10年期公債殖利率跌破1.5%關卡。

道瓊工業指數26日早盤跌110點，標普500指數漲0.5%，那斯達克綜合指數大漲1.1%，費城半導體指數上漲1.41%，台積電ADR下跌1.01%。

美國1月個人所得激增，並創下2020年4月來最大增幅，原因是政府發放新一輪紓困金。領到救濟金的民眾迅速消費，帶動1月的零售銷售激增，也使該月的整體支出增加2.4%。

儘管美國民眾1月增加支出，但未帶動通膨升溫。1月個人消費支出物價指數（PCE）攀升0.3%，僅略高於市場預期的0.2%，但年增率僅1.5%，符合市場預期。Fed偏好的通膨指標，也就是剔除食品和能源價格的核心PCE平減指數，增幅也是0.3%。

通膨數據公布後，美國10年期公債殖利率下降約5個基點至1.47%。10年期公債殖利率25日一度瞬間升破1.6%，且自年初以來飆升逾50個基點。