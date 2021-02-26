比特幣再跌6% 遭公債殖利率飆升拖累

全球市值最大加密貨幣比特幣今天價格一度重挫超過6%，跌到4萬4451美元低點。由於投資人紛紛出脫全球公債，導致債券殖利率飆升，進而引發比特幣等風險較高資產湧現拋售潮。

路透社報導，比特幣最新報價跌幅收斂回1.2%，來到4萬6525美元。但本週總結跌幅眼看仍將達到近20%，這將創下去年3月以來單週最糟表現。

這波比特幣賣壓和股市跌勢相呼應。亞洲股市今天創下9個月來最大跌幅，歐洲股市也重挫達1.5%；投資人擔憂股價已過高，也重創買氣。

倫敦加密貨幣交易所BeQuant分析師維諾庫洛夫（Denis Vinokourov）發布報告指出：「當市場啟動避險模式，資金會先從風險最大的投資標的撤出。」

今年初以來比特幣價格已飆漲約6成，更在本月刷下史上新高價5萬8354美元，火熱行情來自電動車大廠特斯拉（Tesla）和信用卡公司萬事達卡（Mastercard）等主流企業擁抱加密貨幣。

不過，比特幣最近幾個月的驚人漲勢，已引發投資銀行紛紛對天價發出警告，並呼籲政府和金融監管機關加緊管理。