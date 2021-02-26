字節跳動同意付9200萬美元和解隱私索賠

根據提交到美國伊利諾州地方法院的文件，字節跳動同意支付9200萬美元和解一項集體訴訟，以解決該公司旗下 TikTok軟件的美國用戶先前所提出有關侵犯數據隱私的索賠。

這家擁有約1億名美國用戶的中國短視頻軟件公司在經過長達一年多的訴訟後，終於同意達成和解。

該公司25日表示：「我們雖然不同意這些指控，但與其進行漫長的訴訟，我們更願意把精力集中在為TikTok社區打造一個安全丶愉快的體驗。」路透社指出，雙方在「專家主導的TikTok原始碼調查」以及廣泛的調解努力後達成和解，但該協議還需要法庭的批准。

路透社報導，該訴訟指稱 TikTok軟件「滲透到用戶的設備，並且提取廣泛的私人數據，包括生物識別數據與內容，被告字節跳動利用這些數據內容追蹤與描繪TikTok用戶的面貌，以達到廣告定向投放和盈利等目的。」

美聯社指出，該聯邦訴訟指控TikTok違反了伊利諾州與生物辨識有關的隱私法，該法允許起訴未經消費者同意就收集消費者數據的公司，包括透過臉部或是指紋掃描取得的數據。

此外，路透社指出，美國的聯邦貿易委員會與美國司法部正在調查一項指控，內容與TikTok 未能遵守2019年的一個保護兒童隱私的協議。

翻譯：李玟儀

責編：楊威廉

來源：路透社丶美聯社

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