戴爾、惠普財報皆優於預期 同聲看好PC需求續旺

個人電腦（PC）大廠惠普（HP）與戴爾（Dell）上季財報雙雙優於分析師預期，全拜再度攀升的PC需求所賜。這兩大廠預估，即使民眾在新冠肺炎疫情獲得控制後重返辦公室，PC需求也會續旺。

惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示，整體市場在2020年大幅成長，為近十年來首度成長，這個市場預料在今年進一步擴大，主要由筆電需求助攻。

PC製造商認為，即使防疫封鎖措施鬆綁，消費者對筆電的強勁需求不會就此消退。長達數月的封鎖措施迫使全球大多數人口居家防疫，這項趨勢加速電腦在所也層面的使用，包括個人通訊、學習及電玩。

羅爾斯說：「我們認為這項改變將長久維持，新冠疫情已促使科技更加融入我們的日常生活。」

有人預料，若愈來愈多民眾返封鎖措施前的生活，消費需求勢必消退。但惠普主管階層淡化這種看法，就算如此，公司行號和其他機構也將重新投入支出在辦公室電腦硬體。

戴爾營運長克拉克認為，2021年的需求環境持續改善，例如數以百萬計的學童仍需要筆電和企業將重啟辦公室，指出辦公室的老舊PC也有汰舊換新的需求。他說：「PC就是全新經濟模型的核心。」

戴爾表示，讀卡機和顯示器使用的某幾款晶片供給吃緊，強調部分元件供應受限，也對成長構成壓力。惠普預估，晶片吃緊的情勢須到第3季才會緩解。

羅爾斯認為，今年的PC需求將比疫情爆發前狂飆45%，也說供應商還來不及應付如此龐大的需求。

戴爾到1月底止的上季營收，大增9%至261億美元，優於市場預估的245億美元，按非通用會計準則（non-GAPP）計算的每股盈餘為2.7美元，年增幅高達35%，優於市場預估的2.14美元。

惠普25日公布，到1月底的上季（年度第1季）營收為156億美元，也高於市場預估的150億美元，不計其他項目的每股獲利為0.92美元，亦優於分析師預估。

惠普也說，剔除部分項目的本季（年度第2季）每股盈餘，預料介於0.84美元和0.9美元，優於分析師預期的0.61美元。惠普預估，今年度每股獲利預料介於3.15至3.25美元，也高於市場預估值。