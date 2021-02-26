美債殖利率今回升 紓緩全球債市賣壓 亞股崩跌也稍收斂

全球債市今天賣壓隨美國公債殖利率回升而減輕，亞洲股市也從盤中谷底略為收斂跌幅。

指標美國10年期公債殖利率今天上午回落6個基點至1.46%，跌落至1.5%之下。因新債標售反應不佳，美國指標10年期公債殖利率周四觸及1.614%的一年高位，亞洲債市今天如臨大敵。澳洲央行立即宣布計畫外的債券購買操作，以捍衛3年期殖利率目標，澳洲公債因此收斂跌勢，10年期公債殖利率漲2個基點至1.75%。南韓央行也宣布計劃年前以前買進多達62億美元。

受此美債災情影響，從日本、南韓、到台灣的亞洲股市跌幅均在2%以上。台積電、三星電子、騰訊拖累MSCI亞太指數最重。日經225指數跌722點，跌幅2.4%，跌到3萬點以下，盤中一度大跌919點。Kospi指數跌2.9%，最深跌3.1%，台灣加權股價指數大跌365.64點，跌幅較輕，報 16086.54點，一度重挫477點。

B. Riley FBR首席全球策略師 Mark Grant說：「公債殖利率飆升，對全球從銀行再融資到貸款都有重大影響。」

受美國公債殖利率飆升所重壓，科技股為主的那斯達克綜合指數周四重摔3.5%，創下四個月來最大單日跌幅，拖累美股大跌。標普500指數期指漲0.3%。

Schwab Center for Financial Research負責交易與衍生產品的副總裁Randy Frederick談到美股崩跌表示，「一切都與利率有關」，科技股「表現一直相對出眾，在多頭市場中一馬當先，當市場下跌的時候，也可能首當其衝。」