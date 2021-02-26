鴻海電動車夥伴Fisker 明年Q4生產Ocean SUV進度不變

與鴻海集團（2317）簽署合作備忘錄（MOU）的電動車與行動方案解決公司Fisker，周四公布上季財報，並表示將按原定計畫，在明年第4季開始生產首款Ocean電動運動休旅車（SUV），現已接獲12,467輛車的訂單。

Fisker去年與阿波羅全球管理公司支持的空白支票公司Spartan合併，隨後掛牌上市，募得9.77億美元。Fisker計劃2023年第4季推出第二款電動車。

Fisker周四盤後股價上漲5.8%至22.85美元。

Fisker去年第4季擁有9.912億美元現金，目前沒有負債，營業損失為3,130萬美元，內含40萬美元的股票報酬費用。上季淨損1,200萬美元，同期的1,900萬美元非現金利得（non-cash gain）抵銷部分損失。這項利得反映可轉換債和嵌入式衍生性金融商品的公允價值變化。上季資本支出總和為50萬美元。

鴻海與有「特斯拉終結者」之稱Fisker簽署MOU，雙方將共同設計和第二款生產電動車，預估2023年第4季量產，年產規模25萬輛以上，進軍北美、歐洲、大陸、印度等地市場。