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特斯拉加州廠生產線暫停 馬斯克解釋原因
特斯拉（Tesla）位於美國加州費利蒙（Fremont）的工廠，傳出組裝生產線本周一開始暫時停工。彭博資訊報導，執行長馬斯克周四（25日）在給全體員工的電子郵件中，說明原因是供應鏈出了問題。
彭博看到的電郵內容顯示，馬斯克對員工說，一些零件來不及供應，所以費利蒙廠就藉這個機會「放下生產作業幾天，進行設備更新與維護。」
馬斯克表示，組裝線周三（24日）已經開始部分作業，「未來幾天內」Model 3與Model Y的生產就能全部快速回復。
知情人士告訴彭博，港口塞爆加上嚴重風雪影響陸路交通運輸，使得特斯拉部分供應鏈一時斷鍊。彭博向特斯拉查證，沒有得到回應。
彭博周四稍早報導了特斯拉費利蒙廠部分生產線停工，負責生產Model 3的員工被告知，他們的生產線2月22日到3月7日停工。
特斯拉股價周四大跌8.1%收在682.22美元。
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