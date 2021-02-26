特斯拉加州廠生產線暫停 馬斯克解釋原因

日本有一位販賣青汁被稱為「青汁王子」的企業家三崎優太，儘管年僅31歲，但靠著傑出的能力，已經是身價破億的成功創業者。最近他出書，在媒體上大方公布自己起落的經歷與成功的祕訣。

2021-02-26 09:15