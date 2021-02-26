瞬間飆高！美10年期公債殖利率竄至1.6%

美國公債殖利率在周四跨越備受注目的關卡，10年期美債殖利率升破1.5%是一年來首見；被認為對貨幣政策轉向更敏感的5年期殖利率升穿0.8%；7年期公債招標結果顯示，得標殖利率比拍賣前殖利率高逾4個基點。交易員大幅提前他們預估美國聯準會可能被迫啟動緊縮貨幣政策的時間。

根據金融時報，作為美債投資基準的10年期公債殖利率上漲多達0.16個百分點，一年來首度超越1.5%。5年期殖利率躍漲0.2個基點至0.82%，是過去10年來次大的單日漲幅，稍後拉回至0.8%。

至於7年期債券，因需求不足，財政部標售的最高得標殖利率和拍賣前殖利率相差高達4.2個基點，是史上最大差距。根據財經媒體MarketWatch，Bleakley Advisory Group投資長形容這樣的拍賣結果「糟透了」。

分析師將10年期公債殖利率1.5%看作重要關卡，突破此一關卡可能預示美股有麻煩。美股三大指數周四全面下跌：道瓊工業平均指數下跌1.5%；標普500指數挫低2.5%；科技股為主的那斯達克指數重挫3.5%，是10月下旬以來最糟單日走勢。

美國公債本周的劇烈變動凸顯出，投資人預期，聯準會和美國國會推出的大規模刺激措施不僅有效，而且讓經濟的某些領域有過熱的風險。數兆美元的聯邦支出加上疫苗施打的正面消息，已開發國家會比各國央行預期更快復元的機率升高，市場顯然已展開期待已久的重新定價過程。

自4月以來利率一直處於歷史低檔，殖利率躍升--即使是表明經濟健康--也不可避免的讓許多交易員緊張，迫使他們重新考慮各個市場的持有部位。除大型科技股重挫外，連傾向在較高殖利率中受益的個股也受創。KBW銀行指數--周三攀至2007年最高水平--周四挫低2.7%。

貨幣市場也受震撼。彭博美元指數周四上揚0.7%，漲幅是9月以來最大，但新興市場貨幣下滑，南非蘭德、土耳其里拉和墨西哥披索領跌，跌幅至少2%。

Barclays美洲區股票衍生性商品交易部門共同主管Brian Bost說：「一旦債市拋售速度加快，每件事都必須重要評估。」