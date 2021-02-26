銅價續漲 紐約油價漲至逾一年高位、金價跌不休

銅價延續升勢，逼近十年前創下的高峰，投資人預期經濟反彈將進一步收緊供應，從而紛紛湧入金屬市場，鋁價也觸及兩年高點；受全球石油庫存將迅速減少的樂觀情緒影響，原油價格周四漲至逾一年高點；黃金價格繼續下跌，料連續兩個月收低，因美債殖利率飆升削弱了黃金的吸引力。以下是整理自彭博的商品行情：

●銅價逼近十年來最高

銅受益於政府承諾投資綠色基礎設施和電動汽車激勵措施將進一步提振消費的前景。

銅價周四再創九年新高，因聯準會（Fed）本周再次保證，政策將繼續保持支持力度。銅有望史無前例連續11個月上漲，摩根士丹利和高盛集團都表示，供應緊張將繼續支撐價格。

倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨一度上漲3.3%至每噸9,617美元，收盤報9,412.50美元。目前價格比2011年創下的紀錄高點低約8%。

鋁期貨在LME一度漲2.7%至每噸2,243美元，並在上海市場漲停。 LME鋅上漲1.5%，鎳下跌2.6%

●紐約原油期貨創一年多來最高

石油期貨曲線繼續表明市場供應趨緊；美國原油庫存接近一年來的最低水平；北海油田五種關鍵原油的出口預計會在4月份大幅減少。

「展望市場，我們預計會出現嚴重的倒價結構，暗示投資人預計抗疫封鎖措施即將放鬆，」Tradition Energy董事Gary Cunningham說。「市場在期待夏季時庫存更加正常。」

美國原油期貨2月上漲近22%，一方面原因是投資者預期供應將會減少，另一方面是全球經濟開始重新開放，表明消費將進一步反彈。

4月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲31美分，收於每桶63.53美元，為2019年5月以來的最高水平。 4月交割的布蘭特原油期貨價格下跌16美分，收於每桶66.88美元

●美債殖利率上升削弱黃金吸引力

美國10年期公債殖利率升至一年高點；而黃金ETF的持倉連續八天下降。

紐約時間下午3:42，現貨金下跌1.9%，至每英兩1,770.30美元。紐約商品交易所黃金期貨下跌1.3%，結算價報每英兩1,775.40美元。