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美元指數趨堅 因美債殖利率急升

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元指數周四有止跌之勢，美國10年期公債殖利率跳升至1.6%，反映美國公債標售需求低於預期。

這是外匯市場從債市獲得指引的最新例證。在前所未有的政府刺激和貨幣寬鬆政策以及越來越多的人接種新冠疫苗，債券一直在根據不斷變化的經濟增長和通脹前景波動。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四一度上漲0.12%，終場收跌0.05%至90.134。

美國10年期公債殖利率報1.50%，單日內仍上漲11個基點。

經通彭因素調整後的公債殖利率率近日來加速上升，表明投資人越來越相信，各國央行可能會開始削減超寬鬆的政策，儘管官員們仍保持著鴿派論調。聯準會（Fed）鮑爾周三重申，在經濟改善之前，Fed不會收緊政策。

歐元兌美元升至三周高點，上漲0.5%後回落，尾盤上漲0.04%，至1.2175美元。作為避險貨幣的日圓兌美元跌至106.29日圓。當全球經濟增長改善時，日圓往往表現遜色。

新冠疫苗 Fed

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