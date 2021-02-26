台積電ADR隨費半重挫4.8% 創七個月來最大跌幅

台積電ADR周四大跌4.8%收126.00美元，創去年7月來最大跌幅，較台北交易股票溢價縮為10.4%。費城半導體指數重挫5.8%，創下去年6月來最大跌幅。

受美國公債殖利率飆升所重壓，科技股為主的那斯達克綜合指數周四重摔3.5%，創下四個月來最大單日跌幅，拖累美股大跌。

美國指標10年期公債殖利率觸及1.614%的一年高位，促使擔心價位過高的投資人拋售漲勢強勁的成長型股票。標普500股息收益率在新冠肺炎大流行期間相對於指標美債收益率的優勢已經消失。

道瓊工業指數大跌559.85點，收31,402.01點；標普500指數大跌2.5%收3,829.34點；那斯達克綜合指數重挫3.5%，收在13,119.43點。

台灣加權股價指數昨天大漲239.65點收16,452.18點。台積電漲1.6%收635.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 105.42 -4.05 107.50 -1.93

中華電 CHT 110.99 +0.38 110.50 0.44

台積電 TSM 700.96 -4.76 635.00 10.39

聯電 UMC 54.07 -3.28 55.70 -2.92

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據