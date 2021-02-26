科技股率美股下殺 美債殖利率飆升為風險資產敲響警鐘

受美國公債殖利率飆升所重壓，科技股為主的那斯達克綜合指數周四重摔3.5%，創下四個月來最大單日跌幅，拖累美股大跌。

美國指標10年期公債殖利率觸及1.614%的一年高位，促使擔心價位過高的投資人拋售漲勢強勁的成長型股票。標普500股息收益率在新冠肺炎大流行期間相對於指標美債收益率的優勢已經消失。

道瓊工業指數大跌559.85點，收31,402.01點；標普500指數大跌2.5%收3,829.34點；那斯達克綜合指數重挫3.5%，收在13,119.43點。

「女股神」伍德操盤的ARK創新 ETF延續跌勢，本周以來重挫了15%。特斯拉急挫8.1%，此前有媒體報導稱，這家電動汽車製造商告訴工人，將暫時停止在加州組裝工廠的部分生產。 特斯拉正是特斯拉是Ark創新ETF的最大單一持股。

備受短線投機者鍾愛的股票再次飆升，GameStop一度大漲一倍，收盤上漲19%。

美國上周首次申領失業救濟人數下降超過預期，支持了全球經濟復甦前景，但一些投資者認為股票價位已經反映復甦加快，擔心近在眼前的通膨升溫風險會削弱股票吸引力。

Schwab Center for Financial Research負責交易與衍生產品的副總裁Randy Frederick表示，「一切都與利率有關，」。科技股「表現一直相對出眾，在多頭市場中一馬當先，當市場下跌的時候，也可能首當其衝。」

聯準會（Fed）鮑爾在本周國會聽證會上重申了寬鬆立場，並淡化了通膨擔憂。但是美國10年期公債殖利率經通膨調整後已經升至去年6月以來最高，為風險資產敲響了警鐘。

「事關收益率。達到1.5%，公債殖利率便與標普500的股息收益率相當，」Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，「而且10年期公債沒有資本風險，你可以拿回本金。突然之間，它開始與股票競爭了。」

蘋果、亞馬遜、微軟、Alphabet、臉書（Facebook）和Netflix跌幅介乎1.2%至3.6%。

標普500指數科技類股大跌3.5%，通訊服務類股重挫2.6%，這些類股都在2020年推動股市上漲。

莫德納（Moderna ）大漲2.5%，此前該公司表示，預計其新冠疫苗今年的銷售額將達到184億美元。