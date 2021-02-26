美1月耐久財訂單 增幅半年來最大

美國商務部25日公布，美國1月耐久財訂單比去年12月增加3.4%，增幅為六個月來最大，且優於市場預估，反映美國製造業者正穩步從去年春季的防疫封鎖措施中復甦。

數據顯示，1月不計飛機與軍事設備的核心資本財訂單月增0.5%，遜於12月經修正後的1.5％，且低於市場預期；這類「核心資本財」訂單，是衡量企業投資的重要指標。

美國總工業生產雖還沒仍回到新冠疫情爆發前的水準，但核心企業資本財訂單金額已遠高於一年前，且在上月創新高。

用於計算國內生產毛額（GDP）中的企業投資、扣除飛機的非國防資本財出貨量，1月則躍增2.1%，增幅為三個月來最大。

拜登政府有望推出新一波紓困案，再加上新冠疫苗更廣泛施打、以及基礎建設支出可望增加的前景，未來幾個月預料將支撐企業投資。