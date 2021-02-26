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股神老搭檔示警股市泡沫

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
波克夏公司副董事長孟格警告，當前股市已出現泡沫跡象。（路透）
波克夏公司副董事長孟格警告，當前股市已出現泡沫跡象。（路透）

「股神」巴菲特長期商業老搭檔孟格（Charlie Munger）警告，當前股市已出現泡沫跡象，反映一些投資人押注股票有如賭賽馬的「危險」心態，從最近比特幣、特殊目的收購公司（SPAC）瘋漲可見一斑。

現年97歲的孟格是波克夏公司副董事長，也是董事長巴菲特得力副手。

孟格24日以「日報」（Daily Journal）公司董事長身分在該報股東會發言時批評，羅賓漢（Robinhood）這類散戶投資人趨之若鶩的證券交易平台，基本上提供缺乏經驗的散戶一種「賭博服務」。

孟格說：「我認為，應該試著賣好東西給別人，藉此在世上賺錢，若你賣的是賭博服務，從中撈錢，就像許多這類擅長吸引賭客的新型券商那樣，我認為那是賺錢的齷齪途徑。」

他也批評一些市場熱潮，例如網路論壇Reddit鄉民炒高遊戲驛站（GameStop）股價，以及SPAC向投資人募集資本後與未上市公司合併藉此讓他們「借殼上市」，認為這凸顯「惱人的泡沫」跡象。

孟格說：「大批人蜂擁狂買股票，通常會借錢買，因為他們認定股價會上漲，這當然是非常危險的投資方式。」

被問到此刻市況是否與1990年代末的網路股泡沫相似，孟格答：「是的，我認為結局必定很糟，只是不確定何時。」

孟格也認為，投資人不應買比特幣，因為波動性太大，無法成為可靠的「交易媒介」。

賭博 巴菲特 比特幣

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