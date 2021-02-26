澳洲強制科技巨擘付費新聞媒體

澳洲國會通過媒體議價法，未來臉書與Google等數位平台須付費給澳洲的新聞媒體。（路透）

澳洲國會25日通過了全球第一個強制科技巨人須為新聞內容付費給本國出版商的法案，未來臉書與Google等數位平台須付費給澳洲的新聞媒體，為其他國家採取類似行動樹立範例。臉書則表示，未來三年至少支付10億美元給新聞出版業。

澳洲財政部長佛萊登柏格在聲明中說，國會25日通過了「新聞媒體與數位平台強制議價法」，這項新法將確保「新聞媒體業產製的內容能獲得合理報酬，該法案是項重大的個體經濟改革，吸引全球目光聚焦澳洲國會」。澳洲總理莫里森表示，已與印度、加拿大、法國及英國的領袖討論過這項新法案。

臉書則在24日宣布，未來三年將為新聞內容支付至少10億美元，跟進Google付費給新聞媒體的作法。這兩大科技巨擘總計20億美元的支出，反映商業勢力顯然轉向艱困經營的新聞業。但這筆金額能否滿足出版商與日俱增的需求，抑或是避免全球監管機構祭出代價更高的行動，仍不得而知。

彭博資訊報導，儘管澳洲政府開先河通過這項新法案，但現實卻是這些矽谷巨人僅付出少量代價，就能鞏固在媒體產業的影響力。臉書先前拉高對抗態勢，封鎖澳洲平台上的新聞聯結與內容，對政府施壓，迫使其對法案立場軟化。儘管現在斷言誰是贏家仍言之過早，但可以肯定的是，臉書用少許代價換到了滿意的結果。

澳洲政府的最後讓步，消除了Google與臉書的心頭大患（即強制規定付給出版商的授權費）；修正後的法案讓臉書自行與新聞業者達成商業協議，協商未果才訴諸強制手段。

分析師表示，這項新法案可能只嘉惠澳洲的大型新聞媒體。