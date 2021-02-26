印度撒錢 拉攏電腦廠

印度宣布了近10億美元的獎勵措施，以鼓勵企業在印度生產更多電腦的措施。新德里當局希望藉此縮小與外國的貿易逆差，並吸引想把部分產線移出中國大陸的廠商進駐。

印度內閣24日通過一項獎勵方案，鼓勵企業擴大國內生產筆電、平板電腦及其他電腦。政府表示，將根據企業從4月開始的四年內增產量，發給企業最多相當於銷售額4%的現金。

電子資訊科技部長普拉薩德說：「我們的重點是吸引全球五大龍頭到印度，為全世界生產電腦。在宣布這項獎勵措施前，我們已和主要製造商進行過討論。這些廠商就是在等待我們發布消息。」

官員表示，政府已與蘋果和惠普（HP）討論過這些新獎勵措施，蘋果還沒開始在印度生產筆電或平板電腦，而惠普在印度已設有據點。

總理莫迪為使印度在電子產品實現自給自足，並成為全球的供應大國，推出一系列計畫，包括這項獎勵措施在內。

印度政府希望透過關稅和補貼雙管齊下，吸引企業在印度擴大生產電腦。據印度手機暨電子產品協會和安永會計師事務所統計，印度國內銷售的筆電和平板有逾80%為進口品，多數都來自中國大陸。