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加州特斯拉廠 傳停產Model 3
彭博資訊引述知情人士報導，特斯拉已告知加州汽車組裝廠員工，將暫停部分生產，但並未說明停產原因。特斯拉股價25日在美股早盤應聲跌1.3%。
知情人士表示，特斯拉已通知加州費利蒙（Fremont）Model 3生產線的員工，將從22日暫停生產，一直到3月7日為止。該公司將支付受影響員工22及23日兩天薪資，但不會支付28日和3月1、2、3日的薪資，建議員工利用停工期間消化休假。
特斯拉的代表並未立刻回應彭博記者取得評論的要求，路透也無法取得特斯拉的回應。
目前還不清楚這樣暫時停產措施會導致特斯拉損失多少產量或營收。加州費利蒙廠每年可生產50萬量Model 3與Model Y。特斯拉股價25日早盤跌1.3%至732.73美元。
報導指出，雖然對汽車製造商而言生產線暫時停工並非罕見，但此舉將損害企業營收。特斯拉上月曾表示，正在努力減輕全球半導體短缺對營運的影響，並預期今年全球交車量將增加50%以上。在此同時，通用汽車、福斯及福特汽車都受到晶片短缺的衝擊，被迫縮減產量。
為實現執行長馬斯克設定在2030年前年銷量2,000萬輛的目標，達到最大交車量對特斯拉極為重要。特斯拉今年已14度在中國大陸、日本、法國等市場調降各種車款的價格，令外界擔心特斯拉電動車的需求量是否不如預期。
GLJ Research LLC創辦人強森本周稍早表示，考量到特斯拉在去年第4季有多餘庫存，且其銷售量一直無法超過產能，該公司目前面臨的可能是需求限制，而非產能限制。
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